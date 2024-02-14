ماذا كشفت أوساط حكومية عن "مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف"؟

نفت أوساط حكومية معنية ما يتمّ تداوله عن سحب "مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" الذي سيناقشه مجلس الوزراء في جلسته المتوقعة نهاية الأسبوع المقبل.

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وقالت الأوساط إنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدأ يتلقى الملاحظات على المشروع تمهيداً لعرضها ومناقشتها خلال الجلسة بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع".