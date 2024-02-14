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لبنان

ماذا كشفت أوساط حكومية عن "مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-02-2024 | 13:31
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نفت أوساط حكومية معنية ما يتمّ تداوله عن سحب "مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" الذي سيناقشه مجلس الوزراء في جلسته المتوقعة نهاية الأسبوع المقبل.
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وقالت الأوساط إنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدأ يتلقى الملاحظات على المشروع تمهيداً لعرضها ومناقشتها خلال الجلسة بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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