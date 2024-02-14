قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!

نفذت طائرة مسيرة اسرائيلية قرابة الساعة الـ8.40 من مساء اليوم، عدواناً جوياً على مدينة النبطية، مستهدفة شقة سكنية ضمن مبنى مؤلف من 3 طبقات بمحاذاة محطة فلسطين في شارع مرجعيون.

وذكرت المصادر أن الطائرة أطلقت صاروخاً موجهاً باتجاه الشقة، ما أدى إلى حصول أضرار فادحة وسقوط إصابات بين سكان المبنى.

على الفور، عملت فرق الاسعاف من الهيئة الصحية الاسلامية واسعاف النبطية والصليب الاحمر وكشافة الرسالة الاسلامية على نقل الجرحى الى مستشفيات النبطية، فيما تسببت الغارة بأضرار أيضاً في المباني المجاورة للمكان المستهدف وفي السيارات المركونة جانبه.