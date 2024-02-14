في لبنان.. رواتب ستُدفع غداً لهؤلاء!

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ولفتت المصادر إلى أنّ 80% من قيمة الرواتب تُدفع حالياً بسبب أوضاع حرب غزة، موضحة أنّ هناك مستحقات سابقة لم تدفع حتى الآن لأصحابها على أن يتم تسديدها لاحقاً.