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لبنان

في لبنان.. رواتب ستُدفع غداً لهؤلاء!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-02-2024 | 14:26
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علم "لبنان24" أنّ حركة "فتح" ستباشر خلال الساعات المقبلة بصرف رواتب الموظفين التابعين لها في لبنان وذلك بعد توقفها لمدة فاقت الشهرين بسبب سرقة العدو الإسرائيلي أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينيّة.
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ولفتت المصادر إلى أنّ 80% من قيمة الرواتب تُدفع حالياً بسبب أوضاع حرب غزة، موضحة أنّ  هناك مستحقات سابقة لم تدفع حتى الآن لأصحابها على أن يتم تسديدها لاحقاً.



 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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