بعد القصف.. إقفال الدوائر الحكومية والمدارس والجامعة اللبنانية غداً في النبطية

أصدرت محافظ النبطية هويدا الترك بياناً، اليوم الأربعاء، أعلنت فيه إقفال المصالح والدوائر في محافظة النبطية يوم غد الخميس نظراً للأوضاع الأمنية الناتجة عن الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

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وأشارت الترك إلى أن قرار الإقفال يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة الموظفين وأصحاب المصالح، موضحة أنه سيتم إصدار بيانات لاحقة بحسب الأوضاع المستجدة.

كذلك، أعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي في بيان، إقفال مكتب النبطية يوم غد الخميس نظراً للأوضاع الأمنية غير المستقرّة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على محافظة النبطية.

وأشار كركي إلى أنه سيعاد فتح أبواب مكتب الضمان في النبطية وفق التطوّرات ومجريات الأحداث.