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لبنان

مأساة ضربة النبطية.. إستشهاد سيدة وابنتها وعملية رفع الأنقاض تتوقف!

Lebanon 24
14-02-2024 | 15:03
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تحدثت مصادر ميدانية في النبطية عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر القصف الإسرائيليّ الذي طال مبنى سكنياً في منطقة النبطية، مساء اليوم الأربعاء.
 
وبحسب المعطيات الأولية، فقد تم انتشال جثامين 4 شهداء بينهم أم وابنتها، فيما أصيب الوالد بجروح. 
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إلى ذلك، تحدثت المصادر عن توقف عملية رفع الأنقاض في مكان الغارة بسبب مخاوف من إنهيار المبنى المُستهدف، وسط معلومات عن وجود شهداء تحت الركام.
 
 
تفاصيل القصف
 
وكانت طائرة مسيرة اسرائيلية نفذت قرابة الساعة الـ8.40 من مساء اليوم، عدواناً جوياً على مدينة النبطية، مستهدفة شقة سكنية ضمن مبنى مؤلف من 3 طبقات بمحاذاة محطة فلسطين في شارع مرجعيون.
 
وذكرت المصادر أن الطائرة أطلقت صاروخاً موجهاً باتجاه الشقة، ما أدى إلى حصول أضرار فادحة وسقوط إصابات بين سكان المبنى.
 
على الفور، عملت فرق الاسعاف من الهيئة الصحية الاسلامية واسعاف النبطية والصليب الاحمر وكشافة الرسالة الاسلامية على نقل الجرحى الى مستشفيات النبطية، فيما تسببت الغارة بأضرار أيضاً في المباني المجاورة للمكان المستهدف وفي السيارات المركونة جانبه.
 
 
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