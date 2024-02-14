المولوي: نخشى من اقتراب الحرب إلى العمق اللبناني

قال وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي إن "اللبنانيين يرفضون الحرب"، مؤكداً أن "لبنان لا يستطيع تحمل تبعات أي مواجهة عسكرية"، وأضاف: "يجب أن نبقى ملتزمين بالشرعية والقرارات الدولية لتجنب الحرب، ونخشى من إقتراب الحرب إلى العمق اللبناني".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ19 لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شدّد المولوي على ضرورة انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية لإخراج البلد من أزماته، وقال: "مشروع الرئيس الشهيد كان وقف الحرب ووحدة اللبنانيين، كما أن الحريري كان مُهتماً بحماية الجنوب اللبناني".

وختم: "نؤكد على عروبة لبنان الذي يجب أن يكون قوياً".