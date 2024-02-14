Advertisement

لبنان

بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى مدير عام "التربية" الطفل الشهيد حسين محسن

Lebanon 24
14-02-2024 | 15:27
A-
A+
Doc-P-1164407-638435466295123665.jpg
Doc-P-1164407-638435466295123665.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر الشهيد التلميذ حسين محسن الذي قضى إثر قصف إسرائيلي على منطقة الصوانة - جنوب لبنان، وقال:تحلُّ الشهادة أينما أراد حاملها، هي وسامُ شرفٍ لكلّ حرٍّ وأبيّ.. ها هي يد الغدر تعود من جديد لتقطف زهورًا بعمر الربيع. القافلة لم تتوقّف بعد. فمنذ ارتقاء روح المربّي الشهيد الاستاذ علي سعد والتلميذات، ريماس، تالين وليان إلى باريها، المشهد يتكرّر وما زال ليخالط دماءهم بدماء الطفل الشهيد حسين محسن".
Advertisement
 
وأضاف: "أوسمة شرف تنطلق من الكتاب والدفتر والقرطاس لترقد في تراب الجنوب، مكمّلة معنى التربية والتعلّم والتعليم بحرفيّته ودقّته وأصوله. التسليم لقضاء الله والرضا بقدره والعزاء كل العزاء للوطن ولذوي الشهيد".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:51 | 2024-02-14
16:58 | 2024-02-14
16:53 | 2024-02-14
16:45 | 2024-02-14
16:27 | 2024-02-14
16:22 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24