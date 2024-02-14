بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى مدير عام "التربية" الطفل الشهيد حسين محسن

نعى المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر الشهيد التلميذ حسين محسن الذي قضى إثر قصف إسرائيلي على منطقة الصوانة - جنوب لبنان، وقال:تحلُّ الشهادة أينما أراد حاملها، هي وسامُ شرفٍ لكلّ حرٍّ وأبيّ.. ها هي يد الغدر تعود من جديد لتقطف زهورًا بعمر الربيع. القافلة لم تتوقّف بعد. فمنذ ارتقاء روح المربّي الشهيد الاستاذ علي سعد والتلميذات، ريماس، تالين وليان إلى باريها، المشهد يتكرّر وما زال ليخالط دماءهم بدماء الطفل الشهيد حسين محسن".

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وأضاف: "أوسمة شرف تنطلق من الكتاب والدفتر والقرطاس لترقد في تراب الجنوب، مكمّلة معنى التربية والتعلّم والتعليم بحرفيّته ودقّته وأصوله. التسليم لقضاء الله والرضا بقدره والعزاء كل العزاء للوطن ولذوي الشهيد".