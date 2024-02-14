"هجوم غير عادي من لبنان".. إقرأوا ما كشفه لواء إسرائيلي ​

قال اللواء المتقاعد في الجيش الإسرائيلي يتسحاق باريك إنه في حال انضمام "حزب الله" إلى هجوم يوم 7 تشرين الأول الذي شنته حركة "حماس" ضد مستوطنات جنوب إسرائيل المحاذية لغزة، لكان ذاك الدخول في الحرب من جهة لبنان مصحوباً بصواريخ دقيقة التوجيه.

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بدوره، تحدّثت اللواء الإسرائيلي غيرشون هكوهين عن طريقتين يمكن من خلالهما تسوية الوضع مع لبنان، وقال: "إما أن تنقذ الولايات المتحدة وفرنسا لبنان من الدمار عبر التسوية السياسية وإلا سنخوض الحرب بشروطنا".



وأوضح هكوهين أنه بإمكان الجيش الإسرائيليّ مواصلة حرب الإستنزاف لفترة طويلة، مشيراً إلى أن حزب الله يشكل تهديداً إستراتيجياً لإسرائيل.