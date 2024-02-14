Advertisement

لبنان

السفيران الاميركي والروسي وجنبلاط زاروا ضريح الرئيس الشهيد الحريري

Lebanon 24
14-02-2024 | 16:10
A-
A+
Doc-P-1164421-638435501870913480.jpg
Doc-P-1164421-638435501870913480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أمت اليوم شخصيات ووفود شعبية ومناطقية ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، لمناسبة الذكرى الـ19 لاغتياله.

 

وزارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون الضريح ووضعت إكليلا من الزهر. وفي بيان لها، قالت السفارة الأميركية بالمناسبة: "فيما نحيي الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاده، نتذكر ارثه حول السلام وإعادة الاعمار وأهمية العمل على تعزيز العدالة والمحاسبة".

 

وزار السفير الروسي ألكسندر روداكوف الضريح ووضع إكليلا من الزهر.

 

كما زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الضريح، ترافقه السيدة نورا جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي. وقد وضع جنبلاط وردة على الضريح.

( الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:51 | 2024-02-14
16:58 | 2024-02-14
16:53 | 2024-02-14
16:45 | 2024-02-14
16:27 | 2024-02-14
16:22 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24