السفيران الاميركي والروسي وجنبلاط زاروا ضريح الرئيس الشهيد الحريري

أمت اليوم شخصيات ووفود شعبية ومناطقية ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، لمناسبة الذكرى الـ19 لاغتياله.

وزارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون الضريح ووضعت إكليلا من الزهر. وفي بيان لها، قالت السفارة الأميركية بالمناسبة: "فيما نحيي الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاده، نتذكر ارثه حول السلام وإعادة الاعمار وأهمية العمل على تعزيز العدالة والمحاسبة".

وزار السفير الروسي ألكسندر روداكوف الضريح ووضع إكليلا من الزهر.

كما زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الضريح، ترافقه السيدة نورا جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي. وقد وضع جنبلاط وردة على الضريح.

( الوكالة الوطنية)