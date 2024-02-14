أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، إستشهاد المجاهد إبراهيم حسن المستراح (كميل)، إثر الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت جنوب لبنان.

وقال الحزب إنّ المستراح هو من مواليد العام 1978 وهو من بلدة الطيبة - جنوب لبنان.