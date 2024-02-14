حشد شعبي في ذكرى 14 شباط... الحريري: لن أعود الآن

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كل المؤشرات كانت تدل على أن يوم 14 شباط هذه السنة سيكون مختلفاً عن السنتين الأخيريتين على الأقل، لكن وقائع الاحتشاد عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ملاقاة زعيم "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري حملت رسالة أشد وقعاً ودوياً في كل الاتجاهات .كما ان مواقف الحريري العلنية كسرت صمته ، فقال في حديثه الى قناتي "الحدث" و"العربية ": "لن أعود عن قراري الآن في ما يخصّ الابتعاد عن الحياة السياسيّة" مشيراً إلى أن "عودتي للمشهد السياسي من عدمها ليست أولوية شعب لبنان". وأضاف أن "لحظة تعليقي للسياسة أتت للأسباب التي عبرت عنها ورأيت أنّ لبنان يمرّ في مرحلة خطرة وما زلنا في مرحلة خطرة إذ لا انتخاب للرئيس ولا أي شيء في هذا المجال".وفي ما يتعلق بحرب الجنوب اعتبر أنه "من الواضح أنّ نتنياهو يريد تحويل الوضع في لبنان إلى سيناريوهات مختلفة" وقال "اليوم حزب الله وإيران لا يريدان الحرب مع اسرائيل ونحن علينا الوقوف مع غزة وعدم إبعاد المشهد عن غزة".وعن قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري أشار إلى أننا "تصرّفنا بعد قرار المحكمة الدولية كان على أساس أننا لم نرد أن نتسبّب بحرب أهلية في لبنان".وقال: "أنا مؤمن بربّي وواثق بأن الذين اغتالوا رفيق الحريري بدأوا بدفع الثمن". وعن عدم تسليم المتهم بقتل والده، أجاب: "بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين، ولابد أنهم سيدفعون الثمن وهم يدفعون هذا الثمن".وقال "لم أخرج من محبة اللبنانيين ووجودي بينهم وهذا الأمر سيستمر خصوصاً على الصعيد الإنساني"