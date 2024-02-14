Advertisement

لبنان

حشد شعبي في ذكرى 14 شباط... الحريري: لن أعود الآن

Lebanon 24
14-02-2024 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1164464-638435741594137738.jpg
Doc-P-1164464-638435741594137738.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كل المؤشرات كانت تدل على أن يوم 14 شباط هذه السنة سيكون مختلفاً عن السنتين الأخيريتين على الأقل، لكن وقائع الاحتشاد عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ملاقاة زعيم "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري حملت رسالة أشد وقعاً ودوياً في كل الاتجاهات .
Advertisement
كما ان مواقف الحريري العلنية كسرت صمته ، فقال في حديثه الى قناتي "الحدث" و"العربية ": "لن أعود عن قراري الآن في ما يخصّ الابتعاد عن الحياة السياسيّة" مشيراً إلى أن "عودتي للمشهد السياسي من عدمها ليست أولوية شعب لبنان". وأضاف أن "لحظة تعليقي للسياسة أتت للأسباب التي عبرت عنها ورأيت أنّ لبنان يمرّ في مرحلة خطرة وما زلنا في مرحلة خطرة إذ لا انتخاب للرئيس ولا أي شيء في هذا المجال".
وفي ما يتعلق بحرب الجنوب اعتبر أنه "من الواضح أنّ نتنياهو يريد تحويل الوضع في لبنان إلى سيناريوهات مختلفة" وقال "اليوم حزب الله وإيران لا يريدان الحرب مع اسرائيل ونحن علينا الوقوف مع غزة وعدم إبعاد المشهد عن غزة".
 
وعن قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري أشار إلى أننا "تصرّفنا بعد قرار المحكمة الدولية كان على أساس أننا لم نرد أن نتسبّب بحرب أهلية في لبنان".
وقال: "أنا مؤمن بربّي وواثق بأن الذين اغتالوا رفيق الحريري بدأوا بدفع الثمن". وعن عدم تسليم المتهم بقتل والده، أجاب: "بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين، ولابد أنهم سيدفعون الثمن وهم يدفعون هذا الثمن".
وقال "لم أخرج من محبة اللبنانيين ووجودي بينهم وهذا الأمر سيستمر خصوصاً على الصعيد الإنساني"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2024-02-15
02:03 | 2024-02-15
02:00 | 2024-02-15
01:45 | 2024-02-15
01:39 | 2024-02-15
01:30 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24