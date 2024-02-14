16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حصيلة تفرغ "اللبنانية"... 1250 وفق الحاجة والأقدمية والتوازن!
Lebanon 24
14-02-2024
|
23:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": لا حديث في الجامعة غير ملف التفرغ وسط غضب لدى المتعاقدين الذين ينتظرون رفعه إلى مجلس الوزراء قبل اللجوء إلى التصعيد وإعلان الاضراب المفتوح. مع التفرغ برزت المطالبة ببدل الانتاجية والمساواة مع اساتذة الملاك الذين يتلقون 1200 دولار، إضافة إلى رفع ساعة التعاقد وإقرار المشاهرة. لكن التفرغ يبقى من الأولويات، في الوقت الذي يخضع الملف للدرس والتدقيق لدى وزير التربية الدكتور عباس الحلبي بالتنسيق مع رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران، لمعالجة تعقيداته المرتبطة بالحاجات والتوازن وإعادة هيكلته وفق ما تقتضيه مصلحة الجامعة، والأهم انجاز الملف مكتملاً ومتماسكاً لتمريره بلا اعتراضات وتدخلات سياسية وطائفية.
Advertisement
المسار الذي يسلكه ملف التفرغ وصل إلى خاتمته، وهناك تأكيدات تنقلها مصادر في التربية والجامعة بأن كل التأخير في درس الملف المعقد والشائك هو لإقراره، خصوصاً بعدما تبين أنه لا يمكن تمريره بالاعداد المتضخمة التي رفعها عمداء الكليات وبلغت 1756 مرشحاً. وتفيد المعلومات أن رئاسة الجامعة قبل أن تحيل الملف إلى وزير التربية كانت أعادت لوائح الاسماء الى الكليات مرات عدة لتنقيحها مجدداً وإعادة ارسالها وفق الحاجات الفعلية للتعاقد توازياً مع تحديد الملاكات. وما يجري حالياً في التربية هو إعادة هيكلة الملف بما يتناسب مع الحاجات والتوازن وبينهما حفظ حقوق الأقدمية بحيث يُستثنى المتعاقدون الجدد من اللائحة إلا للحاجة. ويتساوى الموظفون المتعاقدون مع زملائهم وفقاً للحاجة والأقدمية.
تشير مصادر تربوية إلى أن رفع الملف لإعادة تنقيحه على طاولة وزير التربية هو خيار يفرضه القانون. فالجامعة اليوم تدار من رئيسها ووزير التربية في غياب مجلسها الذي جرى حله على أيام الرئيس السابق الدكتور فؤاد ايوب بعد انتهاء ولاية العمداء وإحالة قسم منهم الى التقاعد وتكليف عمداء للكليات بعدما أخفقت الحكومة قبل أن تتحول إلى تصريف الأعمال في تعيين عمداء جدد بسبب الخلافات والمحاصصة السياسية. ويُنقل عن الحلبي أنه مصمم على رفع ملف غير مضخم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وفي السياق بات الملف منجز في التربية فيما تبقى القراءة النهائية وفق الآلية التي اتبعت من دون إنزال اسماء أو تركيبها بحصص سياسية، فلو حدث ذلك لكان أُقر التفرغ مشوهاً بالمحاصصة، والدليل وفق المصادر التربوية أن مكاتب الأحزاب والقوى السياسية تحاول جاهدة للحصول على نسخ من لوائح الكليات فيما البعض يطالب بنشر الأسماء وإدخالها في البازارات وبالتالي الاطاحة به.
حتى الآن تم الانتهاء من التدقيق في كل الكليات، حيث يتبين وفق المعلومات أن نسب حذف الأسماء تفاوتت بين كلية وأخرى، فجرى حذف 10 في المئة من الاسماء في كليات و20 و30 وحتى 40 في المئة من كليات أخرى، ليتبين أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية نالت النصيب الأكبر بفعل تضخم أعدادها في الملف الأول والذي بلغ 386 متعاقداً، مع وجود أكثر من 61 مسار ماستر وديبلوم لا يتخطى عدد طلاب التخصص الواحد فيها الثلاثة، فيما عدد كبير من الاساتذة لا حاجة لتعاقدهم خصوصاً وأن عمادة الكلية السابقة لجأت إلى تسجيل طلاب وهميين لتبرير التعاقد واستمرار المسارات التي اتخاذ قرار بإقفاله. ومن الكليات المتضخمة بأعدد المتعاقدين يظهر ايضاً معهد العلوم الاجتماعية وكلية الفنون.
في الحصيلة يبدو أن "التفرغ" استقر عند 1150 أستاذاً وقد يرتفع إلى 1250 ويتساوى مع ملف 2014، علماً أن لا اعتراضات مسيحية على نسبة التوازن بين 45% و55%، وقد بات رفعه الى مجلس الوزراء مسالة وقت، وهو أولوية للجامعة، إذ يدرك وزير التربية أن عدم إقراره سيتركها بلا حصانة وسيعرضها لمزيد من الأزمات والإطباق سياسياً، والأخطر أنه سيزيد فوضى التعاقد والتدخلات في شؤونها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مداهمة فندق شهير وتوقيف مديره... ومفاجأة كبيرة عما كان يحصل فيه
Lebanon 24
مداهمة فندق شهير وتوقيف مديره... ومفاجأة كبيرة عما كان يحصل فيه
07:58 | 2024-02-14
14/02/2024 07:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان عاجل من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟
12:13 | 2024-02-14
14/02/2024 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
13:47 | 2024-02-14
14/02/2024 01:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الموعد حُدِّدَ... هذا أوّل أيّام شهر رمضان
Lebanon 24
الموعد حُدِّدَ... هذا أوّل أيّام شهر رمضان
07:15 | 2024-02-14
14/02/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد يطال بيروت.. هذا آخر كلام إسرائيليّ
Lebanon 24
تهديد يطال بيروت.. هذا آخر كلام إسرائيليّ
07:17 | 2024-02-14
14/02/2024 07:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2024-02-15
تراجع التغطيات الميدانية
02:03 | 2024-02-15
في الصرفند.. قتيل في حادث سير
02:00 | 2024-02-15
نصرالله يردّ على الراعي... الهوّة عميقة
01:45 | 2024-02-15
بالأرقام: عودة لافتة للمطاعم والمقاهي الى بيروت
01:39 | 2024-02-15
نجا من مجزرة النبطية.. فيديو للطفل حسين عامر يدمي القلوب
01:30 | 2024-02-15
يفضّل جنبلاط على باسيل
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
15/02/2024 09:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
15/02/2024 09:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
15/02/2024 09:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24