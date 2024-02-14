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لبنان
تسوية جديدة: أقلّ من "مدريد" وأكثر من تفاهم نيسان
Lebanon 24
14-02-2024
|
23:13
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يتوقّع وزير الخارجية السابق فارس بويز أنه، وبعد نهاية حرب غزة، سيتم التوصل إلى "آلية حتمية قد تكون في مضمونها أقلّ من مؤتمر "مدريد"k الذي كان يطمح الى سلام عادل ودائم وشامل، وأكثر من تفاهم نيسان الذي كان يطمح حصراً الى ترتيبات أمنية وعسكرية. ويقول لـ "الديار": "لا يمكننا أن ننظر إلى الواقع الداخلي في لبنان بعناوينه العريضة، من رئاسة جمهورية وغيرها، بمعزل عما سيكون موقع لبنان في التوازن الإقليمي المستقبلي، بحيث ان الواقع اللبناني اقترن بالواقع الإقليمي بعد حرب غزة، وهو أصبح مضطراً الى انتظار هذا الشكل الذي سترتديه الحالة المناطقية بعدها. وعلى هذا الأساس قد يُفرَج عن ملف رئاسة الجمهورية، ولو لم ينتظر هذا الأمر التفاصيل، ولكن على الأقلّ بالخطوط العريضة. في لبنان انتخاب الرئيس ليس من الشعب، هو اختيار يقوم المجلس النيابي آخذاً بعين الاعتبار التوازنات الداخلية والإقليمية والدولية، هكذا كانت تتم الأمور داخلياً وهذا هو الحال، ومن هنا يصعب علينا أن نتصور تصميم صورة رئيس جمهورية بمعزل عن صورة لبنان بموقعه المستقبلي في المنطقة".
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وحول وظيفة وهوية الرئيس المقبل، يرى "أن الظروف تحدِّد الوظيفة، ولكل ظرف رئيس، فلا يوجد رؤساء في لبنان لكل الظروف، الرؤساء يتناسبون مع الظروف التي ستطرح، فإن نجح نتنياهو في هذه الحرب لا سمح الله، هناك صورة رئيس معينة ستفرض نفسها، وإن نجحت حماس وسقط نتنياهو وسقطت حكومته هناك صورة أخرى، وإن تَعِب الإثنان دون أن يكون هنالك خاسر مطلق أو رابح مطلق فلهذا الظرف رجالاته. من هنا لا أعتقد بأن موضوع الإنتخابات الرئاسية سيحلّ قبل أن تتضح صورة حرب غزة. وما هو أكيد أن لبنان من المفترض عندئذٍ، وأنا من دعاة انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، ولكن عندما تبدأ ملامح الحالة الإقليمية بعد حرب غزة، على لبنان ـ وهذا أمر مصيري ـ أن يكون جاهزاً، وأن يكون له رئيساً قادراً على التعاطي مع المرحلة المقبلة، ليس فقط رئيساً نتيجة التوازنات الداخلية، بل رئيساً قادراً على التعاطي مع المرحلة المقبلة، وإلا فإن لبنان وخلال ترسيم المنطقة، سيفقد موقعه وحقوقه".
وعن موعد انتخاب الرئيس المقبل، يعتبر بويز "أن موضوع غزة سيتبلور قبل نهاية حزيران، وأن هذا الأمر قد يُفرِج عن الرئاسة في لبنان، ولذلك، أعتقد بأن هناك حظوظاً كبيرة بأن تحصل هذه الرئاسة في ما يقارب حزيران المقبل".( الديار)
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