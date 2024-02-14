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لبنان

إشكال كبير وإطلاق نار.. هذا ما حصل ليلا في الميناء

Lebanon 24
14-02-2024 | 23:57
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وقع ليل الأربعاء ـ الخميس اشكال كبير في مدينة الميناء ساحة الترب بين كل من المدعو "ع.ز" و بين الموظف "ج.ح" الذي يعمل في احد المطاعم في المحلة المذكورة ليتدخل على اثرها المدعو "ع.ص" مسانداً الطرف الاول ويطلق النار في الهواء من مسدس حربي ويفر الى جهة مجهولة من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعُلم ان الاشكال ناتج عن خلاف فردي.

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