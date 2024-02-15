"مجزرة" النبطية تابع: انتشال طفل من تحت الأنقاض حيّاً (فيديو)

بعد "المجزرة" التي ارتكبها العدو الاسرائيلي الليلة الماضية في مدينة النبطية، لا تزال عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

وقصف العدو الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مبناً سكنياً في حي المسلخ في مدينة النبطية بواسطة صاروخ موجّه جرى إطلاقه من طائرة مسيرة، راح ضحيته 7 شهداء من عائلة برجاوي وعدد آخر من الجرحى، وهي حصيلة غير نهائية حتى الآن.

وتمكنت فرق الاسعاف والاغاثة بعد منتصف الليل من انتشال الطفل حسين علي عامر من تحت الانقاض حيا ، بعد اكثر من 4 ساعات من البحث عن ناجين.وقد تم سحب 5 جثث تعود لصاحب الشقة الوالد حسين أحمد ضاهر برجاوي وابنتاه اماني حسين برجاوي و زينب حسين برجاوي، وشقيقته فاطمة أحمد برجاوي، وابن ابنته زينب الطفل محمود علي عامر، وتم نقلهم الى مستشفيات النبطية. فيما استمر البحث عن جثماني زوجة برجاوي امل محمود عودة وابنة شقيقته غدير ترحيني.

انتشال أحد الاطفال فجر اليوم وهو على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى السكني الذي استهدفته أمس غارة إسرائيلية في النبطيةhttps://t.co/idwzMF5FD1#lebanon24 pic.twitter.com/RgUCN1Ht6R — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 15, 2024 Advertisement



كما تم نقل صهر برجاوي علي عامر واكثر من 6 اشخاص جرحى الى المستشفيات في النبطية للمعالجة.



واحدثت الغارة اضرارا جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طبقات ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيل للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه. كما تضررت الابنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف. كما تم نقل صهر برجاوي علي عامر واكثر من 6 اشخاص جرحى الى المستشفيات في النبطية للمعالجة.واحدثت الغارة اضرارا جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طبقات ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيل للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه. كما تضررت الابنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف.

وتعمل فرق الاسعاف من الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية واسعاف النبطية وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر في المنطقة المستهدفة طوال الليل وحتى ساعات هذا الصباح.