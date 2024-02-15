هذه آخر مستجدات مجزرة النبطية!

بعد "المجزرة" التي ارتكبها العدو الاسرائيلي الليلة الماضية في مدينة النبطية، لا تزال عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

وقصف العدو الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مبناً سكنياً في حي المسلخ في مدينة النبطية بواسطة صاروخ موجّه جرى إطلاقه من طائرة مسيرة، راح ضحيته 7 شهداء من عائلة برجاوي وعدد آخر من الجرحى، وهي حصيلة غير نهائية حتى الآن.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثمان شهيد جديد من شهداء المجزرة، وأصبح عدد الجثامين المنتشلة ستة من أصل سبعة معروفي الهوية، لكن مصادر المسعفين ترجّح وجود مفقودين آخرين في الطبقة السفلية من المبنى التي تراكمت فوقها الأنقاض، وفقاً لمندوبة لبنان24.

كذلك تمكنت فرق الاسعاف والاغاثة بعد منتصف الليل من انتشال الطفل حسين علي عامر من تحت الانقاض حيا، بعد اكثر من 4 ساعات من البحث عن ناجين.وقد تم سحب 5 جثث تعود لصاحب الشقة الوالد حسين أحمد ضاهر برجاوي وابنتاه اماني حسين برجاوي و زينب حسين برجاوي، وشقيقته فاطمة أحمد برجاوي، وابن ابنته زينب الطفل محمود علي عامر، وتم نقلهم الى مستشفيات النبطية. فيما استمر البحث عن جثماني زوجة برجاوي امل محمود عودة وابنة شقيقته غدير ترحيني.