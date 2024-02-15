التوتر مستمر جنوباً.. وقصف اسرائيلي عنيف على عدد من القرى

يتواصل التوتر عند الحدود الجنوبية، حيث تم استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة بعدد من صواريخ، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

في المقابل، استهدفت المدفعية الاسرائيلية بصاروخين أطراف وادي حامول الناقورة، وشنت الطائرات الحربية غارة استهدفت منطقة اللبونة.

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ونفذت الطائرات الاسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية على منطقة وادي السلوقي مقابل بلدتي بلدة شقرا ومجدل سلم .