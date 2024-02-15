المستجدات في الجنوب: وابل من القنابل الحارقة وقصف بلدات للمرة الأولى

أطلق العدو الإسرائيلي ليل أمس الأربعاء، وابلًا من القنابل الحارقة، على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب والبستان وعيتا الشعب.
كما حلّق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاء صور وبنت جبيل، وأطلقت قوات العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، فيما يسود صباح اليوم الخميس التوتر والحذر قرى القطاعين الغربي والاوسط، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".
وسجل نهار امس تطور لافت على الجبهة الجنوبية، حيث قصف الطيران الحربي المعادي قرى وبلدات جنوبية لم تتعرّض للقصف منذ بداية الأحداث.
وقد ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة دموية في مدينة النبطية، حي قصف مبناً سكنياً في حي المسلخ بالمدينة بواسطة صاروخ موجّه جرى إطلاقه من طائرة مسيرة، راح ضحيته 7 شهداء من المدنيين وعدد آخر من الجرحى، وهي حصيلة غير نهائية حتى الآن.
واحدث القصف اضرارا جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طبقات ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيل للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه. كما تضررت الابنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف، ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين ورفع الأنقاض مستمرة حتى الآن وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".