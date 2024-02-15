16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحريري يعود في هذه الحالة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
15-02-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال الزخم الاعلامي والشعبي على حاله منذ عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان في محاولة واضحة لاعطاء مؤشرات تؤكد قوة الرجل السياسية وانه لا غنى عنه لدى قوى الاحزاب الداخلية والقوى الاقليمية.
لكن بحسب مصادر مطلعة فإن عودة الحريري الفعلية الى لبنان لا تكون الا بعد حصول امرين، اولهما مشاركة "تيار المستقبل" في الانتخابات النيابية المقبلة واستحواذه على كتلة نيابية كبيرة، اضافة الى حصول تسوية شاملة مرتبطة بالملف اللبناني تكون المملكة العربية السعودية شريكا فاعلا فيها، وهذا ما يجعل الحريري ممرا للتسوية المقبلة ومقبولا من كل الاطراف.
Advertisement
الى ذلك سجلت اوساط متابعة غيابا شبه تام للسفراء العرب عن اللقاءات التي عقدها الرئيس الحريري في بيت وسط، منذ عودته، باستثناء السفير المصري الذي كان أول الزائرين.
وسألت الاوساط "هل في هذا الأمر رسالة معينة للحريري ام ان الأمر سيتغير قبيل سفره؟".
وفي موازاة ذلك، افاد مطلعون "ان الحريري سمع من المقرّبين منه ثلاثة آراء، فمنهم من ترك الخيار له بالإستمرار بتعليق عمل تيّار "المستقبل" السياسيّ، وأيّدوا أيّ موقف يتّخذه.
في المقابل، حثّه البعض الآخر على العودة لأنّ غيابه يُؤثّر على الطائفة السنّية وعلى العمل السياسيّ والوطنيّ، بينما سمع رأيّاً ثالثاً، وهو بعدم العودة إلى لبنان، لأنّ الظروف السياسيّة والإقتصاديّة لم تتغيّر، والبلاد تمرّ بوضع أمنيّ خطير.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مداهمة فندق شهير وتوقيف مديره... ومفاجأة كبيرة عما كان يحصل فيه
Lebanon 24
مداهمة فندق شهير وتوقيف مديره... ومفاجأة كبيرة عما كان يحصل فيه
07:58 | 2024-02-14
14/02/2024 07:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان عاجل من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟
12:13 | 2024-02-14
14/02/2024 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
13:47 | 2024-02-14
14/02/2024 01:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الموعد حُدِّدَ... هذا أوّل أيّام شهر رمضان
Lebanon 24
الموعد حُدِّدَ... هذا أوّل أيّام شهر رمضان
07:15 | 2024-02-14
14/02/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد يطال بيروت.. هذا آخر كلام إسرائيليّ
Lebanon 24
تهديد يطال بيروت.. هذا آخر كلام إسرائيليّ
07:17 | 2024-02-14
14/02/2024 07:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:15 | 2024-02-15
تراجع التغطيات الميدانية
02:03 | 2024-02-15
في الصرفند.. قتيل في حادث سير
02:00 | 2024-02-15
نصرالله يردّ على الراعي... الهوّة عميقة
01:45 | 2024-02-15
بالأرقام: عودة لافتة للمطاعم والمقاهي الى بيروت
01:39 | 2024-02-15
نجا من مجزرة النبطية.. فيديو للطفل حسين عامر يدمي القلوب
01:30 | 2024-02-15
يفضّل جنبلاط على باسيل
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
15/02/2024 09:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
15/02/2024 09:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
15/02/2024 09:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24