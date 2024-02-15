Advertisement

لبنان

الحريري يعود في هذه الحالة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-02-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1164495-638435813378210274.jpg
Doc-P-1164495-638435813378210274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال الزخم الاعلامي والشعبي على حاله منذ عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان في محاولة واضحة لاعطاء مؤشرات تؤكد قوة الرجل السياسية وانه لا غنى عنه لدى قوى الاحزاب الداخلية والقوى الاقليمية.
لكن بحسب مصادر مطلعة فإن عودة الحريري الفعلية الى لبنان لا تكون الا بعد حصول امرين، اولهما مشاركة "تيار المستقبل" في الانتخابات النيابية المقبلة واستحواذه على كتلة نيابية كبيرة، اضافة الى حصول تسوية شاملة مرتبطة بالملف اللبناني تكون المملكة العربية السعودية شريكا فاعلا فيها، وهذا ما يجعل الحريري ممرا للتسوية المقبلة ومقبولا من كل الاطراف.
Advertisement
الى ذلك سجلت اوساط متابعة غيابا شبه تام للسفراء العرب عن اللقاءات التي عقدها الرئيس الحريري في بيت وسط، منذ عودته، باستثناء السفير المصري الذي كان أول الزائرين.
وسألت الاوساط "هل في هذا الأمر رسالة معينة للحريري ام ان الأمر سيتغير قبيل سفره؟".
وفي موازاة ذلك، افاد مطلعون "ان الحريري سمع من المقرّبين منه ثلاثة آراء، فمنهم من ترك الخيار له بالإستمرار بتعليق عمل تيّار "المستقبل" السياسيّ، وأيّدوا أيّ موقف يتّخذه.
في المقابل، حثّه البعض الآخر على العودة لأنّ غيابه يُؤثّر على الطائفة السنّية وعلى العمل السياسيّ والوطنيّ، بينما سمع رأيّاً ثالثاً، وهو بعدم العودة إلى لبنان، لأنّ الظروف السياسيّة والإقتصاديّة لم تتغيّر، والبلاد تمرّ بوضع أمنيّ خطير.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2024-02-15
02:03 | 2024-02-15
02:00 | 2024-02-15
01:45 | 2024-02-15
01:39 | 2024-02-15
01:30 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24