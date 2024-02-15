استنكار بعد مجازر إسرائيل في جنوب لبنان: حمى الله أهله

استنكر عدد من السياسيين الهجمات الإسرائيلية العنيفة التي طالت جنوب لبنان أمس الأربعاء، وخصوصاً المجزرة التي حصلت في مدينة النبطية ليلاً، وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

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ميقاتي

أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العدوان الاسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين لا سيما ما حصل ليل امس في النبطية حيث استشهد سبعة اشخاص من عائلة واحدة بالقصف الاسرائيلي.



وقال رئيس الحكومة: ازاء التمادي في هذا العدوان الاسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد اسرائيل الى مجلس الامن الدولي.

اضاف: في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الاطراف الى الالتزام بعدم التصعيد، نجد العدو الاسرائيلي يتمادى في عدوانه، مما يدفعنا الى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو. وتابع: ازاء تصاعد العدوان طلبت من وزير البيئة الدعوة الى اجتماع عاجل لهيئة الطوارئ الوطنية لمواكبة الوضع. كما اطلعت من وزير الصحة على الواقع الصحي والاستشفائي في الجنوب والخطوات العاجلة المتخذة.

الحاج حسن

وكتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن على منصة "إكس": صباح حزين يشبه الأنين. صباح له لون الرايات وخيام فيها صلاة. صباح الجنوب رياحين وشهداء جميعهم يرحلون إلى كربلاء. صباح الجنوب حزين ومدينة الحسين صلاة وآيات بينات من صبر واحتساب".

وكتب اللواء عباس ابراهيم على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي: "أحد عشر قمراً عدد المدنيين الأبرياء الذين امتدّت إليهم يد الوحشية الإسرائيلية والإجرام الصهيوني أمس، والعدد ليس نهائياً فتحت الأنقاض ما قد يضاعف الأقمار في سمائنا. أحد عشر قمراً جنوبياً سينيرون دربنا نحو تحرير أرضنا المحتلة وسيبقون معلّقين في سماء جبل عامل فنستمدّ منهم النور والصبر والإرادة. أحد عشر قمراً لا شك ستُنبت دماؤهم نصراً ينبع من الجنوب ويصب في لبنان كله كرامة وعزة.



وأضاف: "أحد عشر قمراً في سماء الجنوب يشعّون علّ عميان هذا العالم المتوحش يبصرون. أحد عشر قمراً يصرخون في برية هذا العالم بأن إسرائيل لا تتوانى عن قتل الأطفال والرُّضع والنساء والشيوخ والشجر. أحد عشر قمراً سيبقون معلّقين في سماء العالم يشيرون بالبنان إلى هذا الكيان الغاصب وتلك العصابة المجرمة ويصرخون: أوقفوا آلة الإجرام تلك. بعد هذه الأقمار ماذا سيحمل الوسطاء في جعبتهم؟".

مراد

كذلك كتب النائب حسن مراد على منصة "إكس": "في عدوان ارهابي جديد، ليس مستغرباً على كيان عنصري حاقد، وبقلوب ملؤها الصبر والإيمان تزف عائلة ومؤسسات الغد الأفضل إلى اللبنانيين عروس مدينة النبطية الشهيدة المظلومة أماني برجاوي التي استشهدت مع عدد من أفراد عائلتها في المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني ليلاً. اننا اذ ننعي بطلة مظلومة جديدة روت بدمائها تراب الوطن، معزين انفسنا كما أهلها وذويها، نؤكد ان حماقات العدو وعدوانه المستمر لن يمر من دون رد من رجال نذروا حياتهم للدفاع عن الوطن والذود عن حدوده، مطالبين الحكومة اللبنانية بالتحرك السريع أمام ما يسمى المراجع الدولية لإدانة هذا العدوان وهذه المجزرة ولمحاسبة الكيان الغاشم على ارتكاباته وخرقه كل القرارات الدولية".

كبارة

من جهته، قال النائب كريم كبارة على منصة "إكس": "اسرائيل اجرام متنقل من غزة الى جنوب لبنان. مجزرة النبطية شاهد جديد على اجرامهم، والصمت الدولي على هذه الممارسات شراكة بالجريمة. رحم الله شهداء النبطية وحمى لبنان".

فرنجيه

بدوره، كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على "إكس": "الطفل حسين علي عامر خرج حيّاً من تحت أنقاض مجزرة النبطيّة ليشهد على إجرام العدو الإسرائيلي وبطشه. حمى الله لبنان والجنوب وأهله والرحمة للشهداء الأبرار".

أرسلان

كما قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان على منصة "إكس": "حمى الله الجنوب وأهل الجنوب من عدوان عدوٍّ لا يعرف رحمة ولا يفرّق بين طفلٍ وامرأةٍ ومسنّ. قرابة الـ 4 أشهر من القتل والتدمير والاعتداء على البشر والحجر والأبرياء، ولم يحقّق أهدافه المرجوّة، 4 أشهر والعالم يتفرّج ودول تدعم الإبادة الجماعية وتغطيها من شمال غزّة وصولاً إلى رفح اليوم".

الحجيري

كذلك، رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ملحم الحجيري أن "المجزرة الصهيونية المجرمة المرتكبة في النبطية ضد المدنيين من نساء وأطفال، هي جريمة وحشية متعمدة، صب فيها العدو حقده وبربريته على العزل جراء خيباته وفشله في مواجهة المقاومين الأبطال الأشاوس".



وقال في بيان اليوم: "سلام على شعب الجنوب وشهدائه الأبرار، وكل التعازي والتبريكات بالشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الجنوب الحبيب...وصبرا فالنصر آت".



أضاف: "نرى في مجزرتي النبطية والصوانة، محاولة من العدو لتوسيع دائرة عدوانه على لبنان للهروب من مآزقه. ونتوجه، بتحية الإعتزاز والإكبار لشعبنا وأهلنا في الجنوب الصامد على بطولتهم وشجاعتهم وتضحياتهم الجسام التي يدفعونها ثمناً لكرامة وشموخ وطنهم وعزته"، مؤكداً أن "رد المقاومة آت والعدو لن يفلت من العقاب على مجازره في حق المدنيين".

الخطيب

كما استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، "بشدة المجزرة الصهيونية التي استهدفت عائلة في النبطية حصدت أرواح مدنيين أبرياء من اطفال ونساء تضاف الى السجل الإرهابي الملطخ بالدماء الذي بحفل به قادة الصهاينة الذين يرتكبون مجازر يومية في غزة في حق المدنيين الابرياء".



ووضع "هذه المجزرة وامثالها برسم الامم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية المطالبة بمعاقبة الكيان الصهيوني على مجازره وجرائمه التي ينتهك فيها حرمة الانسان والمواثيق والقوانين الدولية والانسانية."



وطالب "الحكومة اللبنانية بتقديم شكوى عاجلة الى الامم المتحدة ومجلس الامن لإدانة الكيان الإرهابي ومعاقبته على جرائمه واستمرار عدوانه ضد لبنان".

القومي

هذا ودان الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في بيان له سلسلة الجرائم التي ارتكبها العدو بحق المدنيين في جنوب لبنان، والتي كان آخرها في مدينة النبطية من خلال استهداف عائلة بأكملها.



واكد "أن ما يحصل لن يمر ابدا، وأن المقاومة سترد حتما وستوجع، وأن مغامرة العدو باستهداف الأبرياء هو مغامرة سيدفع فيها أثمانا باهظة تضاف إلى سلسلة اخفاقاته وهزائمه من غزة إلى بيروت".