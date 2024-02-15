تغريدة صباحية لجنبلاط.. هذا ما قاله عن القرار 1701

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كتب رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، صباح اليوم الخميس: "أدركت القوى النووية خلال الحرب الباردة أن التدمير المتبادل (MAD) أمر لا مفر منه".وأضاف: "لذلك اتفقت على معاهدات تسلح للحد من سباق التسلح".وتابع: "إن القرار 1701، إذا تم تطبيقه بشكل صحيح على جانبي الحدود، يوقف المزيد من التصعيد ويمنع التدمير المتبادل".