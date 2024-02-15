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لبنان

تغريدة صباحية لجنبلاط.. هذا ما قاله عن القرار 1701

Lebanon 24
15-02-2024 | 01:22
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كتب رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، صباح اليوم الخميس: "أدركت القوى النووية خلال الحرب الباردة أن التدمير المتبادل (MAD) أمر لا مفر منه".

وأضاف: "لذلك اتفقت على معاهدات تسلح للحد من سباق التسلح".
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وتابع: "إن القرار 1701، إذا تم تطبيقه بشكل صحيح على جانبي الحدود، يوقف المزيد من التصعيد ويمنع التدمير المتبادل".
 
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