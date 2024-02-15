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لبنان

زحمة سير عند مداخل العاصمة.. تجنبوا هذه الطرقات!

Lebanon 24
15-02-2024 | 01:23
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تسجل حركة مرور كثيفة في محلة انفاق المطار باتجاه خلدة، وعند مداخل العاصمة، بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري.
كما تسجل حركة مرور كثيفة على طريق ذوق مصبح بالاتجاهين ومن الضبية باتجاه انطلياس وصولا حتى نهر الموت.
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هذا ساحلاً، أما جبلاً فأفادت غرفة التحكم المروري ان طريق معاصر الشوف كفريا الباروك اصبحت سالكة امام جميع المركبات.
 
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