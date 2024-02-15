يفضّل جنبلاط على باسيل

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ربطا بالتعيينات التي حصلت في مجلس الوزراء ومشاركة وزراء "حزب الله" فيها، تقول مصادر مطلعة انه بعيدا عن التحالف الاستراتيجي الذي يترنح بين الحزب و"التيار الوطني الحر" يبدو ان الحزب بات يفضل النائب السابق وليد جنبلاط على حليفه جبران باسيل.وبحسب مصادر مطلعة "فإن الحزب يرى ان ما قام به جنبلاط ومواقفه من المقاومة ودورها والمعارك الحاصلة في الجنوب تتخطى بأشواط الموقف الخجول لـ "التيار" ورئيسه في هذا المجال".وترى المصادر "ان هذه التطورات جعلت الحزب يفضل مراعاة جنبلاط اكثر من مراعاة باسيل الذي يكاد يكسر كل خطوط العودة مع حليفه السابق".