بالأرقام: عودة لافتة للمطاعم والمقاهي الى بيروت

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أبدى مصدر إقتصادي تفاؤله بوضعية إنطلاقة العام الجديد من الناحيتين السياسية والإقتصادية، وخاصةً في العاصمة بيروت.ولفت المصدر الى أن هناك 70 مطعما ومقهى جديد سوف يتم افتتاحهم في وسط العاصمة ومحيط الوسط التجاري، وأن هذا الرقم سجل فقط في الشهر الأول من العام وتم تسجيل حماية الأسماء في وزارة الإقتصاد والتجارة.المصدر لفت إلى أنه إذا كانت الأمور ميّسرة أمنياً بإذن الله في لبنان فستعود أسواق بيروت الى سابق عهدها مطلع الربيع المقبل وبدايات الصيف، وسيكون الموسم السياحي في بيروت واعداً بعد سنوات لم يشهد فيها وسط بيروت، أي إنماء أو حيوية بسبب عدة ظروف قاهرة مرت على العاصمة.