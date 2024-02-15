حلول بديلة بعد ارتفاع أسعار "الخلوي"

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في ظل ارتفاع أسعار الخطوط الهاتفية الخلوية وبطاقات "التشريج" في لبنان، عمدَ عدد من المواطنين إلى اللجوء إلى طرق بديلة، مثل شراء شرائح لا يتجاوز سعرها الخمس دولارات والمتوافرة في محلات الهواتف ولوازمها، من أجل تشغيل الواتساب وتطبيقات الدردشة الأخرى.والجدير ذكره أنّ صلاحية هذه الأرقام تمتد ما بين ثلاث وخمس سنوات.