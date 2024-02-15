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لبنان
في الصرفند.. قتيلة في حادث سير (صور)
Lebanon 24
15-02-2024
|
02:03
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وقع حادث سير مروع على طريق الصرفند البيسارية في الجنوب ما ادى الى مقتل الشابة هنادي حايك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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الصرفند
حادث سير
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