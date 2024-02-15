كانا يسرقان دراجته.. وهذا ما حصل في حارة حريك

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قتل شاب فجر اليوم على شرفة منزله، أثناء محاولة لصين سرقة دراجته.وفي التفاصيل، سجل اطلاق نار فجر اليوم في منطقة حارة حريك اثناء محاولة شاب منع لصين كانا يسرقان دراجته، فصرخ عليهما من شرفة منزله وأصابوه في رأسه واردوه قتيلا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".