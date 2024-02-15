13
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحريري مهّد طريق العودة… فماذا عن التوقيت؟!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
15-02-2024
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعمل القوى السياسية اللبنانية في المرحلة الراهنة على قاعدة تهيئة الظروف للتسوية، ولعلّ الظرف مناسب اليوم لاستدراج رئيس الحكومة السابق سعد الحريري نحو العودة الى الحياة السياسية التي انسحب منها في السنوات القليلة الماضية ولهذا الأمر دلالات ونتائج كثيرة.
Advertisement
من وجهة نظر القوى السياسية الأساسية في لبنان، فإنّ عودة الحريري الى العمل السياسي تعني بالضرورة ان المملكة العربية السعودية باتت اكثر اهتماماً بالساحة اللبنانية، وأنّ عودة الحريري ستكون بحد ذاتها عودة، وإن بشكل نسبي ومحدود، للمملكة الى الساحة اللبنانية وزواريبها الداخلية، وهذا الامر يرضي طرفي الصراع الداخلي في لبنان.
فحلفاء السعودية يجدون في عودتها الى لبنان حبل خلاص لهم وضماناً لوجودهم في ظلّ التذبذب الحالي للولايات المتحدة الاميركية والتركيز على التفاوض مع "حزب الله" من اجل ايجاد حلول للمشكلات الحدودية بشكلٍ أساسي، اما خصوم المملكة فيجدون بعودتها باباً جديدًا للحل الاقتصادي اولاً وللحل السياسي ثانياً باعتبارها ستجد حصتها ونفوذها محفوظين في البلد.
لكن عودة الحريري دونها عوائق كثيرة؛ اولها ان السعودية لم "تأذن" بعد بهذه العودة بشكل نهائي كما هو واضح، أما ثانيًا فإنّ الحريري نفسه يحتاج الى اثبات قدرته وقوته مجدداً عبر تشكيل كتلة وازنة من النواب السنّة الحاليين او بانتظار الانتخابات النيابة المقبلة والتي قد يخوضها بشكلٍ قوي.
بغضّ النظر عن كل هذه الوقائع يبدو أن الرئيس سعد الحريري قد خطا نصف خطوة للعودة الى لبنان سياسيًا، وهو اليوم يمهّد الطريق لهذه العودة التي لن تكون بعيدة لكنها لن تكون خلال هذه الزيارة، وإن عمل على تظهير قوته واستعراضها على المستوى الشعبي وعلى مستوى القيادات السنيّة التي يتحالف معها و على رأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي زاره الحريري في السراي في خطوة لها الكثير من الدلالات السياسية وداخل الطائفة السنيّة نفسها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان عاجل من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان عاجل من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟
12:13 | 2024-02-14
14/02/2024 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
13:47 | 2024-02-14
14/02/2024 01:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. هذه آخر المعلومات عن "مجزرة النبطية"
Lebanon 24
جريمة مروعة.. هذه آخر المعلومات عن "مجزرة النبطية"
16:53 | 2024-02-14
14/02/2024 04:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. رواتب ستُدفع غداً لهؤلاء!
Lebanon 24
في لبنان.. رواتب ستُدفع غداً لهؤلاء!
14:26 | 2024-02-14
14/02/2024 02:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
يعملون في فرقة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".. من نفّذ عمليّات التسلّل عند الحدود الجنوبيّة؟
Lebanon 24
يعملون في فرقة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".. من نفّذ عمليّات التسلّل عند الحدود الجنوبيّة؟
10:30 | 2024-02-14
14/02/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
06:00 | 2024-02-15
"عالوعد يا كمّون".. هل نعى "حزب الله" فرص "الاتفاق" مع إسرائيل؟!
09:15 | 2024-02-15
على طريق ضهر البيدر.. حادث سير مروع بين شاحنة وسيارة
09:10 | 2024-02-15
البيسري بحث والمستشار الأمني لوزير الداخلية العراقي في سبل التعاون
09:08 | 2024-02-15
الاسمر: لوقف إطلاق نار شامل في غزة وجنوب لبنان
09:02 | 2024-02-15
لجنة التربية توافقت على عقد جلسة في الاسبوع المقبل لعرض الواقع التربوي جنوباً
08:54 | 2024-02-15
قيادي بارز في فرقة "الرضوان".. من اغتالت إسرائيل يوم أمس في غارة النبطية؟
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
15/02/2024 16:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
15/02/2024 16:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
15/02/2024 16:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24