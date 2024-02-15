بعد المجزرة الاسرائيلية.. كيف يبدو الوضع في النبطية صباح اليوم؟

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استيقظت منطقة النبطية اليوم على هول المجزرة التي خلفها الاعتداء الاسرائيلي مساء أمس على المنطقة، والتي أسفرت عن استشهاد سبعة أشخاص من عائلة برجاوي في حصيلة غير نهائية للمجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي ليلًا في المدينة، بالاستهداف الذي نفذته مسيّرة بصاروخ موجه على شقة سكنية لآل برجاوي وسط المدينة.واحدثت الغارة اضرارا جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طبقات ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيلًا للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه. كما تضررت الابنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف . وتعمل فرق الاسعاف من الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية واسعاف النبطية وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر في المنطقة المستهدفة منذ الليل وحتى ساعات الصباح.