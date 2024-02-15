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لبنان

ميقاتي يدين العدوان الاسرائيلي: برسم المعنيين الدوليين بالمبادرات للجم العدو

Lebanon 24
15-02-2024 | 04:02
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أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العدوان الاسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين لا سيما ما حصل ليل امس في النبطية حيث استشهد سبعة اشخاص من عائلة واحدة بالقصف الاسرائيلي.
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وقال رئيس الحكومة: ازاء التمادي في هذا العدوان الاسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت  مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع وطلبت تقديم  شكوى جديدة عاجلة  ضد اسرائيل الى مجلس الامن الدولي.
اضاف: في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الاطراف الى الالتزام بعدم التصعيد، نجد العدو الاسرائيلي يتمادى في عدوانه، مما يدفعنا الى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات  عن الخطوات المتخذة للجم العدو.
وقال: ازاء  تصاعد العدوان طلبت من وزير البيئة الدعوة الى اجتماع عاجل لهيئة الطوارئ الوطنية لمواكبة الوضع. كما اطلعت من وزير الصحة على الواقع الصحي والاستشفائي في الجنوب والخطوات العاجلة المتخذة.


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