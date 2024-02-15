ملتقى التأثير المدني: إنَّه زمن تحرير الشرعيَّة والمسارُ تراكُميّ!

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دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "إن بُوصلَةُ تحقيق دولة المواطنة واضِحَةُ الوِجهَة في التَّلاقي بين ديناميَّاتٍ ثلاثة. الوطنيَّة والاغتِرابيَّة والديبلوماسيَّة. هذا التَّلاقي يتطلَّبُ فهمًا للتحدّيات والمخاطر، وتفاعُلاً في العَمَلِ التَّراكميّ بعيدًا عن انفِعالاتِ اللَّحظَة التي تحمِلُ خوفًا ويأسًا وإرباكًا، وفي هذه كُلِّها مُحاوَلَةُ التَّعمِيَة على وُضُوح البُوصلَة لأهدافَ خبيثَة. الصَّفقات المُرتجاة لدى البعض باتَت من زمن ولَّى. إنَّهُ زمن تحرير الشرعيَّة. هُنا بيتُ القصيد".وقال الملتقى:"ما أَحوَجَنَا إلى ثباتٍ في المسارِ الإنقاذيّ تتلاقى فيه القِوى المجتمعيَّة الحيَّة مع القِوى السِّياديَّة الإصلاحيَّة التَّغييريَّة.حمى الله لُبنان".وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة ونشر إلى جانبها صورة "مركبة" تؤكد وجود نظرة واثقة نحو المستقبل تثبت بأن "الوضوح الإنقاذيّ رغم الخوف والإرباك واليأس".