عند تقاطع غاليري سمعان.. كانا يروجان المخدرات وهذا ما حصل معها

Advertisement

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصين بترويج المخدرات في محلة غاليري سمعان والمناطق المجاورة.على أثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّتهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّهما يُدعيان:ح. م. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)م. خ. (مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني)بتاريخ 08-02-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة غاليري سمعان أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة على متن سيارة نوع "مازدا" لون أسود -تم ضبطها- تُستَخدَم في عمليات الترويج. بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط:/5/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي /6،2/غدفتر ورق لف سجائر، بطاقة شريحة خط، هاتفين خلويين، جهاز محمول"tab"، ومبلغ ماليّ.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات في محلة غاليري سمعان والمناطق المجاورة على متن السيارة التي أوقفا على متنها، وأنهما يستحصلان عليها من تاجر مخدرات من داخل مخيم صبرا.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.