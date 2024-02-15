رداً على القصف الاسرائيلي.. هذا ما استهدفه حزب الله صباح اليوم

أعلن الاعلان الحربي في حزب الله، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:40 من صباح يوم الخميس 15-02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏"

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