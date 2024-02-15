في الميناء.. خلاف مع القوى الأمنية هذه تفاصيله

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قامت قوة من قوى الامن الداخلي بتحطيم بسطة لاحد المواطنين من آل عسيلي في محلة حي الرملة في مدينة الميناء طرابلس، بعد ان كانت قد أبلغته في وقت سابق بضرورة رفعها نظراً لتواجدها بطريقة مخالفة وغير قانونية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى اثر ذلك، حصل خلاف وتلاسن وتدافع بين القوى الامنية وصاحب البسطة، ما ادى الى توقيفه.