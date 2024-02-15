نقيب الاطباء: جاهزون لكل السيناريوهات المحتملة

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استقبل نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش وفدا من اللجنة الطبية الاجتماعية في منتدى حوار بيروت في بيت الطبيب، وبحث معه في التحديات الصحية في ظل الظروف الراهنة والسبل الآيلة الى تحسين الوضع العام للطبيب.وشدد بخاش على ان "النقابة باجهزتها كافة تعمل بصورة جدية على مواكبة الاحداث والتطورات . وهي جاهزة لكل السيناريوهات المحتملة" .