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لبنان

بري: الدماء التي أزهقت في النبطية هي برسم هؤلاء

Lebanon 24
15-02-2024 | 05:55
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أداندان رئيس مجلس النواب نبيه بري المجزرة التي إرتكبتها إسرائيل ليل أمس في مدينة النبطية والتي ذهب ضحيتها أكثر من 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى. وجاء في البيان: 
 
"مجزرة جديدة يضيفها على المستويين السياسي والعسكري الكيان الإسرائيلي الى سجله الحافل بالقتل والإرهاب من خلال العدوان الجبان الذي إستهدف الآمنين في النبطية. 
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إن تلك المجزرة التي إرتكبت مع سبق الإصرار والترصد إن دلت على شيء إنما تدل على الطبيعة العدوانية والعنصرية لهذا العدو.
 
إن بنك أهداف كيان الاحتلال المعلن والخفي هم المدنيون وكل مقومات الحياة في وطننا ومنطقتنا. 
 
إن الدماء التي أزهقت في النبطية وقبلها في حولا والصوانة وعدشيت هي برسم الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان. 
 
ليتحرك الموفدون الدوليون والأمم المتحدة بشكل عاجل وفوري لوقف آلة القتل الاسرائيلية وكبح جماح قادة الإحتلال الذين يأخذون المنطقة نحو حرب لا يحمد عقباها. 
 
الرحمة للشهداء وأحر التعازي لذويهم والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل". 
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