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لبنان

صفارات الانذار تدوي.. ما الذي يجري في المستوطنات القريبة من لبنان؟

Lebanon 24
15-02-2024 | 06:30
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أفادت قناة "الجزيرة" أن صفارات الإنذار دوت في مناطق في الجليل الأعلى بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من لبنان. 
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