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لبنان

بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل

Lebanon 24
15-02-2024 | 06:41
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة ، الادارة والعدل ، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط التربية والتعليم العالي والثقافة، الى جلسة مشتركة في تمام الساعه 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 20 شباط 2024 ، وذلك لدرس جدول الآعمال الاتي : 
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١- مرسوم رقم 12836 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية .

٢- مرسوم رقم 12837 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في مدارس الخاصه المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956/3 .

٣- اقتراح القانون الرامي الى إستيفاء ضريبة استثنائيه على الشركات والمؤسسات التي إستفادت من دعم المصرف المركزي للسلع والبضائع المقدم من النائب بلال عبد الله .
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