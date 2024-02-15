كلاس يستفقد الضمير الإنساني الغائب عن الحرب على الجنوب

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أدان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الحرب على الجنوب، وقال في بيان: "دماء اللبنانيين ستقلق الضمائر، إِذْ لم تعد الادانات تكفي ولا الاستنكارات تشفي ولا الشجب يفي بالغرض". ورأى أن "استمرار المجزرة في الجنوب واستشهاد الضحايا الذين يرتفعون كل يوم، هو من فظائع الاعتداءات الجرمية التي يقترفها العدو الاسرائيلي على مرأى المجتمع الدولي". وسأل: "فأيُّ إستنكار يمكن أن يكون على مستوى هذه الإبادة المتنقلة؟ وأيُّ شجبٍ يمكن أن يصل إلى الضمائر النائمة والعيون المقفلة؟".وختم: "تحية مجد إلى ارواح الضحايا والعزاء للأهالي المفجوعين ووقفة تقدير للشباب الذين يشترون كرامة الوطن بأرواحهم".