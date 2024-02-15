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لبنان

بالصورة.. حريق كبير داخل غرف في عرمون

Lebanon 24
15-02-2024 | 07:18
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل غرف مهجورة كان يقطنها عمال أجانب في عرمون-عاليه، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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