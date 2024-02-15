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لبنان

دريان طالب المجتمع الدولي بـ"التحرك فورا للجم النازية الصهيونية"

Lebanon 24
15-02-2024 | 07:25
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 شجب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان "المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مدينة النبطية".
 
واكد ان "العدوان الصهيوني على جنوب لبنان هو سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني التي تضاف إلى سجله الأسود في ارتكابه للمجازر المروعة التي يذهب ضحيتها الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين في منازلهم في قطاع غزة وفي فلسطين وقرى وبلدات الجنوب اللبناني".
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وطالب المجتمع الدولي بـ"التحرك فورا للجم النازية الصهيونية ووقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني واللبناني".  

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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