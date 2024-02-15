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لبنان

كلمة لنصر الله غداً في هذا الموعد...

Lebanon 24
15-02-2024 | 07:30
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 يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهـرجان " القادة الشهداء" (الـشـيـخ راغـب حـرب، السيد عباس الموسوي وعماد مغنية)، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة في "مجمع سيد الشهداء" – الضاحية الجنوبية.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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