كلمة لنصر الله غداً في هذا الموعد...

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهـرجان " القادة الشهداء" (الـشـيـخ راغـب حـرب، السيد عباس الموسوي وعماد مغنية)، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة في "مجمع سيد الشهداء" – الضاحية الجنوبية.

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