Advertisement

لبنان

"الاشغال" وافقت على تمديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة

Lebanon 24
15-02-2024 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1164619-638436053718598411.jpg
Doc-P-1164619-638436053718598411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب سجيع عطية.

اثر الجلسة قال مقرر لجنة الاشغال النائب محمد خواجة:"أقرت لجنة الاشغال في جلستها اليوم اقتراح القانون المقدم من الزميل أحمد الخير المتعلق بتجديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة قبل اقرار المجلس النيابي لقانون المياه. ونحن بالقانون كنا اعطينا مهلة سنة وهو صدر العام 2020، لكن نتيجة الوضع، ازاء جائحة كورنا والوضع العام في البلاد، الطلبات التي قدمت كانت قليلة وحرم مواطنون من تقديم الطلبات، ورأينا ان هناك مصلحة في تسوية هذا الامر، لذلك وافقت اللجنة على موضوع تمديد المهل لفترة سنتين من تاريخ اقرار اقتراح القانون في الجلسة التشريعية وهناك مادة في قانون المياه تنص على ان الابار المحفورة قبل اقرار القانون واكثرها هناك حوالي 80 الف بئر في كل الاراضي اللبنانية، تحتاج الى تسوية اوضاعها واعطيت مهلة سنة من خلال مادة في القانون.
Advertisement

أضاف :" وكما قلت ازاء جائحة كورونا والاوضاع في البلاد قدم النائب الزميل احمد الخير اقتراح قانون لتمديد الطلبات. والامر الاخر الذي ناقشناه هو الابنية المتصدعة وهذه ازمة قائمة في كل المناطق وكل فترة نسمع بانهيار مبنى".

وختم: "وبعد نقاش مستفيض اتفقنا، ان نقدم اقتراح قانون عصري وهو معمول به باكثر من دولة له علاقة بالصيانة الدورية وسنعمل عليه  كمجموعة من النواب بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال وان يكون هناك فترة زمنية للاشغال لجهة تجديد رخصة الاشغال، وهذا يفرض على الهيئات المعنية الكشف ويفرض على الساكنين او على مالك المبنى القيام بالصيانة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-02-15
09:15 | 2024-02-15
09:10 | 2024-02-15
09:08 | 2024-02-15
09:02 | 2024-02-15
08:54 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24