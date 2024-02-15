13
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الاشغال" وافقت على تمديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة
Lebanon 24
15-02-2024
|
07:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب سجيع عطية.
اثر الجلسة قال مقرر لجنة الاشغال النائب محمد خواجة:"أقرت لجنة الاشغال في جلستها اليوم اقتراح القانون المقدم من الزميل أحمد الخير المتعلق بتجديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة قبل اقرار المجلس النيابي لقانون المياه. ونحن بالقانون كنا اعطينا مهلة سنة وهو صدر العام 2020، لكن نتيجة الوضع، ازاء جائحة كورنا والوضع العام في البلاد، الطلبات التي قدمت كانت قليلة وحرم مواطنون من تقديم الطلبات، ورأينا ان هناك مصلحة في تسوية هذا الامر، لذلك وافقت اللجنة على موضوع تمديد المهل لفترة سنتين من تاريخ اقرار اقتراح القانون في الجلسة التشريعية وهناك مادة في قانون المياه تنص على ان الابار المحفورة قبل اقرار القانون واكثرها هناك حوالي 80 الف بئر في كل الاراضي اللبنانية، تحتاج الى تسوية اوضاعها واعطيت مهلة سنة من خلال مادة في القانون.
Advertisement
أضاف :" وكما قلت ازاء جائحة كورونا والاوضاع في البلاد قدم النائب الزميل احمد الخير اقتراح قانون لتمديد الطلبات. والامر الاخر الذي ناقشناه هو الابنية المتصدعة وهذه ازمة قائمة في كل المناطق وكل فترة نسمع بانهيار مبنى".
وختم: "وبعد نقاش مستفيض اتفقنا، ان نقدم اقتراح قانون عصري وهو معمول به باكثر من دولة له علاقة بالصيانة الدورية وسنعمل عليه كمجموعة من النواب بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال وان يكون هناك فترة زمنية للاشغال لجهة تجديد رخصة الاشغال، وهذا يفرض على الهيئات المعنية الكشف ويفرض على الساكنين او على مالك المبنى القيام بالصيانة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان عاجل من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان عاجل من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟
12:13 | 2024-02-14
14/02/2024 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
13:47 | 2024-02-14
14/02/2024 01:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. هذه آخر المعلومات عن "مجزرة النبطية"
Lebanon 24
جريمة مروعة.. هذه آخر المعلومات عن "مجزرة النبطية"
16:53 | 2024-02-14
14/02/2024 04:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. رواتب ستُدفع غداً لهؤلاء!
Lebanon 24
في لبنان.. رواتب ستُدفع غداً لهؤلاء!
14:26 | 2024-02-14
14/02/2024 02:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
يعملون في فرقة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".. من نفّذ عمليّات التسلّل عند الحدود الجنوبيّة؟
Lebanon 24
يعملون في فرقة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".. من نفّذ عمليّات التسلّل عند الحدود الجنوبيّة؟
10:30 | 2024-02-14
14/02/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2024-02-15
"عالوعد يا كمّون".. هل نعى "حزب الله" فرص "الاتفاق" مع إسرائيل؟!
09:15 | 2024-02-15
على طريق ضهر البيدر.. حادث سير مروع بين شاحنة وسيارة
09:10 | 2024-02-15
البيسري بحث والمستشار الأمني لوزير الداخلية العراقي في سبل التعاون
09:08 | 2024-02-15
الاسمر: لوقف إطلاق نار شامل في غزة وجنوب لبنان
09:02 | 2024-02-15
لجنة التربية توافقت على عقد جلسة في الاسبوع المقبل لعرض الواقع التربوي جنوباً
08:54 | 2024-02-15
قيادي بارز في فرقة "الرضوان".. من اغتالت إسرائيل يوم أمس في غارة النبطية؟
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
15/02/2024 16:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
15/02/2024 16:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
15/02/2024 16:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24