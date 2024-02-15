قيادي بارز في فرقة "الرضوان".. من اغتالت إسرائيل يوم أمس في غارة النبطية؟

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه "اغتال القيادي في حزب الله علي الدبس ونائبه في غارة ليلة أمس في النبطية".

وزعم أن الدبس هو "قائد مركزي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".

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ونعى حزب الله اليوم ثلاثة من شهدائه، من بينهم علي الدبس، الذين قضوا على طريق القدس.