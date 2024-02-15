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لبنان

قيادي بارز في فرقة "الرضوان".. من اغتالت إسرائيل يوم أمس في غارة النبطية؟

Lebanon 24
15-02-2024 | 08:54
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أعلن الجيش الاسرائيلي أنه "اغتال القيادي في حزب الله علي الدبس ونائبه في غارة ليلة أمس في النبطية".
 
وزعم أن الدبس هو "قائد مركزي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله". 
 
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ونعى حزب الله اليوم ثلاثة من شهدائه، من بينهم علي الدبس، الذين قضوا على طريق القدس. 
 

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