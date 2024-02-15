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لبنان
لجنة التربية توافقت على عقد جلسة في الاسبوع المقبل لعرض الواقع التربوي جنوباً
Lebanon 24
15-02-2024
|
09:02
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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد، في حضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي والاعضاء النواب.
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وقال النائب مراد بعد الجلسة:"إجتمعت لجنة التربية اليوم في حضور وزير التربية والمدير العام للوزارة ومديري التعليم الثانوي والاساسي. وتوقفت اللجنة عند الاعتداءات الصهيونية التي طاولت بالامس المدنيين العزل في الجنوب اللبناني والمجازر التي ارتكبتها في النبطية والصوانة ومناطق اخرى آلة القتل الهمجية الصهيونية التي طاولت طلاب المدارس الابرياء وموظفين يعملون في المؤسسات التربوية واننا في هذه المناسبة الاليمة على التربية في لبنان وعلى كل لبنان نتقدم من ذوي الشهداء، كل الشهداء باسمي آيات العزاء، سائلين المولى ان يتغمد شهداءنا واسع رحمته واضعين هذه الجرائم والمجازر التي ترقى الى جرائم حرب وفقا لمفهوم القانون الدولي الانساني برسم الامم المتحدة بأجهزتها كافة وبرسم العدالة الجنائية الدولية، والى عدونا الغاشم عند حدود فلسطين الجريحة التي تئن من المجازر البشعة التي ترتكب في حقها وفي حق الانسانية جمعاء منذ حوالي 130 يوما، نقول: ان طلاب لبنان بسلاح العلم سيكسرون جبروتك وهمجيتك وجنونك بارادة الصمود والعلم والتربية الوطنية والوحدة الوطنية لايمانهم بالغد الافضل".
أضاف :" وقبل الانتقال الى جدول أعمال الجلسة المحددة مسبقا وبعد عرض انعكاسات الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب على التربية بشكل عام والمدارس في الجنوب بشكل خاص، تم التوافق على عقد جلسة في الاسبوع المقبل مخصصة لعرض الواقع التربوي وسبل تعزيزه في الجنوب لمتابعة التعليم عن بعد في المدارس المقفلة، اضافة الى مشكلة طارئة تتعلق بطلاب ومدارس "الاونروا" بعد تصريح الهيئة عن التوقف عن تغطية كلفة التعليم لاخوتنا اللاجئين الفلسطينيين وناقشنا بعدها جدول الاعمال".
وقال الوزير الحلبي:" كان اللقاء مثمرا ومفيدا. وفي بداية الجلسة عبرنا جميعا عن التضامن مع اهلنا في الجنوب الصامد وتقدمنا بالعزاء لشهدائنا الابرار الذين سقطوا وجرى نوع من جولة أفق من التفكير بخصوص ما ستؤول اليه الاوضاع عندما نقترب من الانتحانات الرسمية والشيء الممكن ان نفكر فيه بالنسبة لتلامذة الجنوب وخصوصا تلامذة الشهادة الرسمية واجرينا جولة أفق بما يتعلق بكل المواضيع المطروحة تربويا بعد رد القانون الذي اقره المجلس النيابي والمتعلق بصندوق التقاعد في التعليم الخاص والمنح التي خصصت من قبل الدولة اللبنانية لتغذية الصندوق هذه السنة واعلنا انه نتيجة البروتوكول الذي أجريناه بين المدارس الخاصة باتحاداتها المختلفة مع نقابة المعلمين انه بوشر بدفع المبالغ الى صندوق التقاعد بما يبشر بالتزام هذه المدارس والمؤسسات بالالتزام الذي تحدد في هذا البروتوكول ولكن هذا القانون سيعاد درسه من قبل اللجنة في حضور جميع الافرقاء. وفي النتيجة، أتمنى ان تبقى الامور سالكة على الصعيد التربوي لكي يستمر العام الدراسي طبيعيا في كل المدارس الخاصة والرسمية وأيضا في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة. ونتطلع الى وقف الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب لكي لا يفوت على طلابنا وتلامذتنا العام الدراسي هذه السنة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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