الاسمر: لوقف إطلاق نار شامل في غزة وجنوب لبنان

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أعرب رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في بيان، عن إدانته وشجبه "للمجزرة البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني في النبطية، والتي تدل على عمق آلة القتل المتجذرة في الكيان الغاصب والتي تجلت بالمذابح اليومية التي تمارس في غزة وفي جنوب لبنان".وطالب "الجهات العربية والدولية بالتدخل لإعلان وقف إطلاق نار شامل في غزة وفي جنوب لبنان، وإزاحة آلة الدمار والقتل والعنف والإضطهاد والبطش التي تتمثل بعدو الإنسانية الأول الذي يحتل فلسطين وجزءا من جنوب لبنان، ويرفض التقيد بالحد الأدنى الممكن من شرعة حقوق الإنسان".