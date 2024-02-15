Advertisement

لبنان

البيسري بحث والمستشار الأمني لوزير الداخلية العراقي في سبل التعاون

Lebanon 24
15-02-2024 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1164641-638436103173758581.png
Doc-P-1164641-638436103173758581.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري نقيب محامي طرابلس والشمال سامي الحسن على رأس وفد من مجلس النقابة، وبحث معهم التطورات المحلية الراهنة ومواضيع ذات اهتمام مشترك.

كما التقى اللواء البيسري في مكتبه، المستشار الأمني لوزير الداخلية العراقي اللواء  الدكتور سعد معن وبحثا  في سبل التعاون والتنسيق.
Advertisement
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2024-02-15
12:12 | 2024-02-15
11:58 | 2024-02-15
11:42 | 2024-02-15
11:35 | 2024-02-15
11:34 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24