البيسري بحث والمستشار الأمني لوزير الداخلية العراقي في سبل التعاون

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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري نقيب محامي طرابلس والشمال سامي الحسن على رأس وفد من مجلس النقابة، وبحث معهم التطورات المحلية الراهنة ومواضيع ذات اهتمام مشترك.كما التقى اللواء البيسري في مكتبه، المستشار الأمني لوزير الداخلية العراقي اللواء الدكتور سعد معن وبحثا في سبل التعاون والتنسيق.