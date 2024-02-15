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لبنان

على طريق ضهر البيدر.. حادث سير مروع بين شاحنة وسيارة (صور)

Lebanon 24
15-02-2024 | 09:15
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أفادت غرفة التحكم المروري عن تصادم بين شاحنة وسيارة على طريق ضهر البيدر عند كوع الرادار نتج عنه جريح، ما تسبب بزحمة سير في المحلة. 
 
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ضهر البيدر

التحكم المروري

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