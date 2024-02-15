Advertisement

لبنان

خبر مهم يتعلق بطريق ضهر البيدر.. إليكم ما تقرر

Lebanon 24
15-02-2024 | 09:36
A-
A+
Doc-P-1164648-638436121755410051.jpg
Doc-P-1164648-638436121755410051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده أنه بناءً على التقرير الصادر عن المديرية الإقليمية للأشغال في البقاع، وبناء على الرأي الفني الصادر عن الاستشاري المكلف من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، وبعد التنسيق مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، ومع المدير الإقليمي للأشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحادة،  تم تعديل توقيت السير للشاحنات كافة بما فيها شاحنات النقل بالعبور "الترانزيت" على طريق ضهر البيدر الدولي بدءًا من فجر يوم غد الجمعة بحيث أصبح من الساعة الخامسة فجرًا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر للشاحنات المتوجهة من بيروت نحو البقاع، ومن الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة فجرًا للشاحنات المتوجهة من البقاع نحو بيروت. مؤكدا، على أنه  سيتم اتخاذ القرارات تباعًا عند التأكد بشكل نهائي من وضعية الطريق بحيث لا تشكل خطرا على سلامة المواطنين والسلامة المرورية.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2024-02-15
12:12 | 2024-02-15
11:58 | 2024-02-15
11:42 | 2024-02-15
11:35 | 2024-02-15
11:34 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24