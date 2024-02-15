وزير الزراعة زار الحريري : مسكون في وجدان هذا البلد

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استقبل الرئيس سعد الحريري، قبل ظهر اليوم، في بيت الوسط وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن.وقال الحاج حسن: "جئنا اليوم إلى هذه الدار الكريمة لنرحب بدولة الرئيس سعد الحريري، ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو طبعا مرحب به في بلده ولأنه مسكون في وجدان هذا البلد".وأضاف: "هذا اللقاء يأتي على وقع اعتداءات إسرائيلية سافرة في جنوب لبنان، مجزرة بسبعة مدنيين عزل قتلوا بدم بارد في الجنوب".وتابع، "نسأل الله أن تذهب الأمور في الداخل اللبناني بطريقة إيجابية من خلال أن يتفق الأفرقاء السياسيون على أن يكون هناك رئيس للجمهورية قريبا جدا حتى تستقيم الأمور. وفي ما خص الاعتداءات الإسرائيلية، نضع هذا الأمر في عهدة المجتمع الدولي وفي وجه كل الإنسانية لانه اعتداء على الانسانية جمعاء".